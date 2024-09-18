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Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"

Формула 1
Новости
18 Сентября 2024 15:45
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Макс Ферстаппен: "В Баку вся команда пережила разочарование"

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что вся команда «Ред Булл» пережила разочарование на Гран-При Азербайджана в минувший уик-энд.

Как передает İdman.biz, он пришел к финишу пятым, тогда как его напарник Серхио Перес не смог финишировать, столкнувшись за два тура до финиша с Карлосом Сайнсом.

«Это было разочарование для всей команды в Баку - так много тяжёлой работы было вложено в то, чтобы вывести на трассу более конкурентоспособную машину. У нас был темп все выходные, и теперь речь идёт о том, чтобы превратить этот темп в подиум в Сингапуре.

Машина показала, на что она способна с этим пакетом деталей, поэтому нам нужно настроить её и идеально выполнить наш квалификационный и гоночный план», - заявил Ферстаппен.

İdman.biz

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