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Пьер Гасли: "Всю гонку в Баку я проехал на пределе"

Формула 1
Новости
18 Сентября 2024 12:54
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Пьер Гасли: "Всю гонку в Баку я проехал на пределе"

«Гоночный уик-энд в Баку был для нас тяжелым».

Об этом заявил пилот команды «Альпин» Пьер-Гасли.

Как передает İdman.biz, французский пилот проанализировал результат, достигнутый на Гран-При Азербайджана, где он стал 12-м, а его товарищ по команде Эстебан Окон пришел к финишу 15-м.

«Мы рискнули, проехав длинный первый отрезок в надежде на какие-то инциденты, но они произошли гораздо позже и не повлияли на мой результат. С другой стороны, всю гонку я проехал на пределе, мы неплохо выполнили свою работу. Многое еще предстоит сделать. Мы уступили соперникам позицию в Кубке конструкторов - и хотим вернуть ее в оставшихся гонках», - заявил Гасли.

İdman.biz

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