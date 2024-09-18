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Поврежденный в Баку болид Переса может быть не готов к Сингапуру

Формула 1
Новости
18 Сентября 2024 10:53
17
Поврежденный в Баку болид Переса может быть не готов к Сингапуру

Столкновение машин Серхио Переса и Карлоса Сайнса за два круга до конца Гран-При Азербайджана поставило серьезные проблемы перед «Ред Булл» в преддверии этапа в Сингапуре в ближайший уик-энд.

Как передает İdman.biz, автоспортивный консультант команды Хельмут Марко заявил о том, что теперь коллективу придется решать еще более сложные задачи, чем перед бакинской гонкой.

«Еще предстоит проверить, сможем ли мы восстановить машину Серхио. Впрочем, собрать-то мы её сможем, но работы придется производить не так, как мы планировали. Прежде всего на первой тренировке на сингапурской трассе будет невозможно готовиться к квалификации в стандартном рабочем порядке, а это создаст очень серьезные помехи».

Далее Марко пояснил, что из-за повреждений, полученных машиной мексиканца, у Red Bull Racing не будет возможности проводить нормальное сравнение двух разных конфигураций RB20.

İdman.biz

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