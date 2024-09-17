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Хорнер назвал появившуюся проблему "Ред Булл" после аварии Переса на ГП Азербайджана

Формула 1
Новости
17 Сентября 2024 21:00
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Хорнер назвал появившуюся проблему "Ред Булл" после аварии Переса на ГП Азербайджана

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер рассказал, что после столкновения во время Гран-при Азербайджана пилота команды Серхио Переса и испанца Карлоса Сайнса из "Феррари" у австрийского коллектива появились проблемы с запасными частями для болидов.

"Запчастей сейчас не хватает. Нам придётся работать пять дней дома на заводе, чтобы доставить необходимые детали в Сингапур к пятнице. Чеко держал перед собой двух лидеров до самого конца. Хотя Перес всё время ехал в турбулентном воздухе, шины выдержали. Он был на пути к подиуму. Учитывая износ задних шин Леклера, Перес мог закончить вторым", - приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Столкновение между пилотами произошло на предпоследнем круге гонки, когда после выхода из второго поворота Перес хотел произвести попытку обгона, поймав слип-стрим от Шарля Леклера, но задел заднее колесо Сайнса. Оба пилота врезались в защитное ограждение и вызвали режим виртуальной машины безопасности на трассе.

İdman.biz

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