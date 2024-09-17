Тото Вольфф: "Выводы, которые мы сделали после Баку, нам пригодятся"

«Уик-энд в Азербайджане оставил неоднозначные впечатления, и выводы, которые мы сделали после Баку, нам пригодятся».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф.

Он отметил, что на ближайшем этапе в Сингапуре коллектив рассчитывает побороться за более высокие результаты.

«Мы направляемся с Сингапур, где нас ждёт вторая гонка из двух, следующих подряд с недельным интервалом. Как и Баку, Марина-Бей - городская трасса, но там нам предстоит преодолевать трудности иного свойства», - сказал Вольфф.

Он также подытожил выступление на Гран-При Азербайджана, где Джорджу Расселу удалось занять третье место.

«В какие-то моменты минувшего уик-энда мы показывали неплохой темп, но нам не хватало стабильности. Главные сложности были связаны с тем, что нам не удавалось поддерживать температуру резины на нужном уровне - мы знаем, что в этой области необходимо добиться улучшений.

Но когда машина работает эффективно, её темп позволяет выступать на конкурентоспособном уровне, и это обнадёживает. Хотя нам удалось подняться на подиум, мы понимаем, что это произошло по воле случая, а вообще Джордж Расселл должен был финишировать пятым», - заявил Вольфф.

İdman.biz