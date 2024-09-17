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"Гонка в Баку была проиграна именно тогда"

Формула 1
Новости
17 Сентября 2024 14:51
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"Гонка в Баку была проиграна именно тогда"

Руководитель «Феррари» Даниэль Вассер рассказал об ошибках в стратегии, которую команда допустила на Гран-При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, лидировавший первую половину гонки Шарль Леклер пришел к финишу вторым, а Карлос Сайнс за два круга до финиша столкнулся с болидом Серхио Переса из «Ред Булл».

«Думаю, вероятно, мы допустили ошибку на последнем круге перед пит-стопом, не лучшим образом действовали на первом круге после пит-стопа, и гонка была проиграна именно тогда. Если бы мы смогли вновь провести гонку с самого начала, может быть, стоило бы провести пит-стоп на круг раньше?», - задается вопросом Вассер.

Также он отметил, что второе место стало неплохим результатом:

«Хотя, конечно, некоторое расстройство есть, ведь наш темп позволял рассчитывать на победу».

İdman.biz

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