Отца Серхио Переса госпитализировали после аварии сына в Баку

Отец Серхио Переса попал в больницу после аварии сына на предпоследнем круге Гран-При Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, 65-летний Антонио Перес Гарибай был найден без сознания в ванной комнате в своём доме в Мехико. Об этом пишет издание «El Heraldo de Mexico».

Ему стало плохо вскоре после гонки «Формулы-1» в Баку, где его сын шёл на подиум, но столкнулся с Карлосом Сайнсом и сошёл.

Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали у Переса-старшего предынфарктное состояние и срочно госпитализировали. Сейчас жизни отцу Переса ничего не угрожает.

«Перес Гарибай хорошо себя чувствует и идёт на поправку», - написало мексиканское издание.

İdman.biz