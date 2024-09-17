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Победа в Баку вопреки совету инженера

Формула 1
Новости
17 Сентября 2024 10:25
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Победа в Баку вопреки совету инженера

Победитель Гран-При Азербайджана Оскар Пиастри признался, что обогнал Шарля Леклера вопреки совету своего гоночного инженера, который призывал его беречь шины в начале второго отрезка.

Как передает İdman.biz, пилот «Макларен» рассказал о моменте гонки, который предопределил расклад сил в его пользу.

«После пит-стопа я увидел, что можно обогнать Шарля и понял, что должен попытаться это сделать. И это в итоге принесло мне победу в гонке. Мне было немного жаль моего гоночного инженера, потому что я пытался сделать это на первом отрезке и полностью испортил свои шины. Мой инженер сказал мне по радио, чтобы я больше так не делал. Я полностью проигнорировал его на следующем круге.

В тот момент я почувствовал, что могу остаться в стороне и ждать другого шанса, которого могло бы и не быть. Я подумал, что мы просто упустим победу. Надо отдать должное Леклеру, он был невероятно честен. Возможно, он думал, что я выйду за пределы трассы, но я был приятно удивлён, что на самом деле прошёл поворот.

Это был рискованный шаг, но это то, что мне нужно было сделать, чтобы попытаться выиграть гонку», - передаёт слова Пиастри издание Motorsport.

Отметим, что Леклер на «Феррари» пришел к финишу вторым, а третьим стал Джордж Рассел на «Мерседесе».

İdman.biz

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