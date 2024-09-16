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Тото Вольфф: "Мы знали, что Хэмилтону придется пострадать в бакинской гонке"

Формула 1
Новости
16 Сентября 2024 18:25
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Тото Вольфф: "Мы знали, что Хэмилтону придется пострадать в бакинской гонке"

В Баку Джордж Расселл поднялся на подиум, а его напарник Льюис Хэмилтон финишировал девятым после старта с пит-лейн.

Как сообщает İdman.biz, руководитель "Мерседес" Тото Вольфф подвёл итоги уик-энда и добавил, что до конца сезона осталось мало трасс, которые подходят машине.

"Мы решили заменить двигатель на машине Льюиса в Азербайджане, - приводит слова Тото Вольффа издание Racingnews365. - Мы знали, что из-за этого Льюису придётся пострадать в гонке, поскольку в Баку сложно обгонять. Так и получилось.

Как только он подъезжал к сопернику впереди, у него сразу перегревались шины, и он откатывался назад. Но мы многое вынесли из этой гонки.
Наша машина традиционно была быстра на трассах в Барселоне, Сильверстоуне, временами в Спа. Какие трассы подходят нам из тех, что остались? В Остине мы хорошо выступили в прошлом году. Трасса в Бразилии тоже хорошая для нас, но из оставшихся трасс осталось не так много, которые нам подходят".

İdman.biz

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