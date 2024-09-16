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Гран При Азербайджана: Любопытная статистика

Формула 1
Новости
16 Сентября 2024 23:22
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Гран При Азербайджана: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Азербайджана…

Квалификация

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на f1news.ru, выиграв квалификацию в Баку, Шарль Леклер завоевал 26-й поул в карьере, сравнявшись по этому показателю с Микой Хаккиненом. Это пятый поул Ferrari в Баку, четвёртый для Шарля на этой трассе и третий для него в этом сезоне.

Оскар Пиастри квалифицировался вторым и пятый раз в карьере стартовал с первого ряда. Это первый старт McLaren в первой шестерке в Баку.

Карлос Сайнс показал третье время, добившись лучшего для себя результата квалификации в Баку.

Четвёртое место Серхио Переса позволило ему впервые с Майами'23 опередить Макса Ферстаппена.

Пятое место Джорджа Расселла – его лучший результат на квалификации в Баку.

Ферстаппен квалифицировался шестым, третий раз за последние четыре гонки стартовав за пределами первой пятерки.

Франко Колапинто – первый аргентинец, стартовавший в первой десятке со времен Карлоса Ройтемана в Бразилии’82.

Алекс Элбон шестой раз в этом году и третий подряд вышел в финал квалификации. Впервые в этом сезоне Williams вывела в финал обе машины.

Даниэль Риккардо пятый раз в сезоне выбыл из борьбы в первой части квалификации.

Гонка

Выиграв Гран При Азербайджана, Оскар Пиастри одержал вторую победу в карьере и в текущем сезоне (после Венгрии). Обе из них он завоевал после старта со второго места.

Пиастри заработал больше всех очков в семи последних гонках (Гран При Австрии - Гран При Азербайджана)

Пилот Команда Очки за семь последних Гран При
О.Пиастри McLaren 135
Л.Норрис McLaren 104
М.Ферстаппен Red Bull 94
Ш.Леклер Ferrari 87
К.Сайнс Ferrari 68

Пиастри и финишировавший четвёртым Ландо Норрис заработали в Баку 38 очков, команда McLaren впервые с Австралии’14 возглавила Кубок конструкторов, прервав продолжавшееся 55 Гран При или 847 дней лидерство Red Bull Racing.

В Баку австралийский гонщик MсLaren преодолел рубеж 300 очков за карьеру и 100 кругов лидирования.

Прежде гонщики McLaren никогда не финишировали в Баку выше пятого места.

Второе место Шарля Леклера – его лучший результат в Азербайджане. Четвертый год подряд Леклеру не удалось выиграть в Баку после старта с поула. Леклер одержал только одну победу при 15-ти последних стартах с поула – в этом году в Монако.

Финишировав третьим, Джордж Расселл третий раз в году поднялся на подиум – и десятый раз за карьеру на его третью ступеньку. В Баку британский гонщик Mercedes преодолел рубеж 600 очков за карьеру.

Макс Ферстаппен финишировал пятым и в пяти последних Гран При заработал только один подиум.

Седьмое место Алекса Элбона – лучший результат Williams в сезоне. Это 40-й Гран При, в котором Элбон заработал очки.

Его молодой напарник Франко Колапинто заработал первые очки в карьере уже во второй гонке. За две эти гонки Колапинто набрал больше очков (четыре), чем его предшественник в Williams Логан Сарджент в сезонах 2023 и 2024 года (одно очко).

Впервые с прошлогоднего Гран При США в Остине команда Williams заработала очки двумя машинами.

Колапинто – первый аргентинец, заработавший очки после Карлоса Ройтемана в ЮАР’82.

Хэмилтон преодолел рубеж в 100 000 километров дистанции за карьеру (сейчас 100278 км), уступая лишь Фернандо Алонсо (107347 км).

Оливер Берман финишировал десятым в составе Haas F1, став первым гонщиком в истории Формулы 1, который в двух своих первых Гран При заработал очки за две разные команды.

Гонка в Баку стала второй в сезоне (после Австралии), завершившейся в режиме виртуальной машины безопасности.

İdman.biz

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