Гран При Азербайджана: Любопытная статистика

Несколько любопытных статистических подборок по итогам Гран При Азербайджана…
Квалификация
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на f1news.ru, выиграв квалификацию в Баку, Шарль Леклер завоевал 26-й поул в карьере, сравнявшись по этому показателю с Микой Хаккиненом. Это пятый поул Ferrari в Баку, четвёртый для Шарля на этой трассе и третий для него в этом сезоне.
Оскар Пиастри квалифицировался вторым и пятый раз в карьере стартовал с первого ряда. Это первый старт McLaren в первой шестерке в Баку.
Карлос Сайнс показал третье время, добившись лучшего для себя результата квалификации в Баку.
Четвёртое место Серхио Переса позволило ему впервые с Майами'23 опередить Макса Ферстаппена.
Пятое место Джорджа Расселла – его лучший результат на квалификации в Баку.
Ферстаппен квалифицировался шестым, третий раз за последние четыре гонки стартовав за пределами первой пятерки.
Франко Колапинто – первый аргентинец, стартовавший в первой десятке со времен Карлоса Ройтемана в Бразилии’82.
Алекс Элбон шестой раз в этом году и третий подряд вышел в финал квалификации. Впервые в этом сезоне Williams вывела в финал обе машины.
Даниэль Риккардо пятый раз в сезоне выбыл из борьбы в первой части квалификации.
Гонка
Выиграв Гран При Азербайджана, Оскар Пиастри одержал вторую победу в карьере и в текущем сезоне (после Венгрии). Обе из них он завоевал после старта со второго места.
Пиастри заработал больше всех очков в семи последних гонках (Гран При Австрии - Гран При Азербайджана)
|Пилот
|Команда
|Очки за семь последних Гран При
|О.Пиастри
|McLaren
|135
|Л.Норрис
|McLaren
|104
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|94
|Ш.Леклер
|Ferrari
|87
|К.Сайнс
|Ferrari
|68
Пиастри и финишировавший четвёртым Ландо Норрис заработали в Баку 38 очков, команда McLaren впервые с Австралии’14 возглавила Кубок конструкторов, прервав продолжавшееся 55 Гран При или 847 дней лидерство Red Bull Racing.
В Баку австралийский гонщик MсLaren преодолел рубеж 300 очков за карьеру и 100 кругов лидирования.
Прежде гонщики McLaren никогда не финишировали в Баку выше пятого места.
Второе место Шарля Леклера – его лучший результат в Азербайджане. Четвертый год подряд Леклеру не удалось выиграть в Баку после старта с поула. Леклер одержал только одну победу при 15-ти последних стартах с поула – в этом году в Монако.
Финишировав третьим, Джордж Расселл третий раз в году поднялся на подиум – и десятый раз за карьеру на его третью ступеньку. В Баку британский гонщик Mercedes преодолел рубеж 600 очков за карьеру.
Макс Ферстаппен финишировал пятым и в пяти последних Гран При заработал только один подиум.
Седьмое место Алекса Элбона – лучший результат Williams в сезоне. Это 40-й Гран При, в котором Элбон заработал очки.
Его молодой напарник Франко Колапинто заработал первые очки в карьере уже во второй гонке. За две эти гонки Колапинто набрал больше очков (четыре), чем его предшественник в Williams Логан Сарджент в сезонах 2023 и 2024 года (одно очко).
Впервые с прошлогоднего Гран При США в Остине команда Williams заработала очки двумя машинами.
Колапинто – первый аргентинец, заработавший очки после Карлоса Ройтемана в ЮАР’82.
Хэмилтон преодолел рубеж в 100 000 километров дистанции за карьеру (сейчас 100278 км), уступая лишь Фернандо Алонсо (107347 км).
Оливер Берман финишировал десятым в составе Haas F1, став первым гонщиком в истории Формулы 1, который в двух своих первых Гран При заработал очки за две разные команды.
Гонка в Баку стала второй в сезоне (после Австралии), завершившейся в режиме виртуальной машины безопасности.
İdman.biz