Юки Цунода - о своем раннем сходе на Гран-При Азербайджана

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал сход с дистанции на Гран-При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, в первой четверти гонки болид японца получил повреждение в ходе борьбы с канадским пилотом команды «Астон Мартин» Лэнсом Строллом. Цунода сошел с дистанции из-за огромной пробоины машины в боковом понтоне.

«Я очень расстроен сходом во второй гонке подряд. Моя гонка закончилась рано, но на уличных трассах такое случается. При старте с 12 места всегда есть риск попасть в аварию. Нам нужно прибавить и лучше выступать в квалификации, тогда и в гонке шансы будут выше.

Если говорить о том, что произошло на трассе, мне показалось, что Стролл сделал лишнее движение. Не знаю, что он хотел получить, но я не собирался облегчать ему задачу. Надеюсь, в Сингапуре мы выступим лучше», - заявил Цунода.

İdman.biz