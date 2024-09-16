Гонка в Баку похоронила шансы "Ред Булл" на Кубок конструкторов?

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что у команды нет шансов выиграть Кубок конструкторов в этом году.

Как сообщает İdman.biz, после Гран-При Азербайджана в лидеры командного зачета вырвался «Макларен», опережающий австрийцев на 20 очков. Несмотря на то, что дистанция между конкурентами небольшая, Марко настроен довольно критично.

«В Кубке конструкторов у нас больше нет шансов. Положительный момент в том, что Оскар Пиастри приблизился к Ландо Норрису по количеству очков, а у «Макларен» своя командная тактика, поэтому развязка произойдёт не так быстро.

В Баку Макс Ферстаппен не мог атаковать. Резина не работала, тормоза перегрелись. У машины есть потенциал, но она слишком чувствительна к настройкам. Не стоит ждать прогресса в Сингапуре, но в Остине действительно нужно выступить лучше, иначе и титул в личном зачёте будет под вопросом», - сказал Марко.

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