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Вердикт стюардов по аварии Переса и Сайнса в Баку

Формула 1
Новости
16 Сентября 2024 09:00
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Вердикт стюардов по аварии Переса и Сайнса в Баку

Стюарды Гран-При Азербайджана завершили расследование столкновения Серхио Переса и Карлоса Сайнса на предпоследнем круге.

Как сообщает İdman.biz, в подробном отчёте представители Международной федерации автоспорта (FIA) рассказали, что привело к аварии на выходе из второго поворота и могли ли мексиканец и испанец избежать инцидента.

Ключевые моменты из заявления FIA:

1) Сайнс в офисе стюардов признался, что знал о присутствии Переса рядом на трассе. Серхио в тот момент находился позади и мог оценить ситуацию лучше соперника. Тем не менее на разгоне из второго поворота между ними оставался всего метр.

2) Стюарды постановили, что оба гонщика действовали корректно, без хаотичных движений. Оба держали руль в нейтральном положении.

3) Также судьи сравнили, как участники аварии проходили на предыдущих кругах отрезок от выхода из второго поворота до точки столкновения. Сайнс ехал по своей обычной линии или близко к ней. Единственный момент - на разгоне он сместился левее от стены [относительно предыдущего круга], т.е. в сторону соперника.

4) Отмечается, что Карлос имел право ехать по выбранной траектории, так как находился впереди. При этом обзор у него, опять же, был ограничен. В поведении его соперника не замечено каких-либо странностей. Хотя и отмечается, что Серхио мог бы сделать больше, чтобы избежать столкновения.

«Стюарды посчитали, что одного виноватого в этой аварии нет. Инцидент оставлен без последствий», – говорится в заключении.

İdman.biz

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