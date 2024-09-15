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Рекорд Бермана на Гран-при Азербайджана

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 21:33
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Рекорд Бермана на Гран-при Азербайджана

Пилот «Хааса» Оливер Берман установил уникальный рекорд на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, причиной этому стало 10-е место 19-летнего британца на бакинской трассе и набранные очки.

Берман стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который набрал очки в своих первых двух гонках за две разные команды.

Молодой гонщик дебютировал в Формуле-1 в этом году, заменив пилота Ferrari Карлоса Сайнса на третьем этапе сезона в Саудовской Аравии. Тогда британец набрал 6 очков и занял 7-е место в Джидде. А из Баку Берман улетает с добытым одним очком.

İdman.biz

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