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Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 18:01
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Шарль Леклер: "Гонка была проиграна, когда я не смог сдержать атаку Оскара"

Шарль Леклер четвёртый раз подряд стартовал с поула в Баку, но пришел к финишу третьим.

Как передает İdman.biz, пилот «Феррари» сохранил лидерство в первом повороте, но на двадцатом круге его обогнал Оскар Пиастри, и монегаск, несмотря на все усилия, не смог отыграться.

Его напарник по команде Карлос Сайнс на 50-м круге столкнулся с Серхио Пересом в борьбе за третье место и сошёл с дистанции.

Леклер отметил, что как только команда перешла на шины Hard, он сразу понял, что не сможет победить. «На шинах Medium машина была быстра, но, к сожалению, нам не удалось как следует поработать на длинной серии кругов в первой и второй тренировках, из-за чего мы выбрали настройки, из-за которых было сложно контролировать состояние шин в гонке.

Особенно сложно было на шинах Hard. Я с трудом контролировал состояние задних шин, и ближе к финишу в первом или втором повороте мог оказаться в стене – по крайней мере, было очень близко», - сказал Леклер.

Он отдал должное и соперникам. «Макларен» и Оскар Пиастри блестяще справились и сработали лучше нас. Очень жаль Карлоса Сайнса. Надеюсь, со всеми всё в порядке, но, конечно, не лучший день для нашей команды.

Полагаю, машины «Макларен» были настроены на меньшую прижимную силу, поскольку они были очень быстры на прямых. Я не мог приблизиться к Оскару на достаточное расстояние для атаки, но, фактически, гонка была проиграна, когда я не смог сдержать его атаку в конце прямой. Иногда допускаешь ошибки, но я сделаю выводы».

İdman.biz

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