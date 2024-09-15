Гран-при Азербайджана - ФОТОСЕССИЯ

Гран-при Азербайджана «Формулы-1» стартовал.
Как сообщает İdman.biz, за победу борются 20 пилотов.
Во время соревнований, проходящих в нашей столице, на трибунах можно увидеть болельщиков из разных стран мира.
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