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Азербайджанские маршалы Гран-при стали героями дня в Формуле-1 - ФОТО

Формула 1
Новости
15 Сентября 2024 13:41
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Азербайджанские маршалы Гран-при стали героями дня в Формуле-1 - ФОТО

Одними из главных героев Гран-при Азербайджана стали трековые маршалы, эвакуировавшие разбитую "Феррари" Шарля Леклера.

Как передает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", с работой маршалы справились, как всегда, быстро и оперативно, но обратили они на себя внимание необычным головным убором - у троих сотрудников поста на головах вместо привычных шлемов были стильные кепки.

Колорита азербайджанской гонке придало точно.

"Кепки - их в простонародье называют "аэродром" - ребята и не спрашивали", - приводит слова одного из маршалов по имени Тарлан телеграм-канал First Places.

Отметим, что для Леклера это уже далеко не первая авария в Баку, и в этот раз столкновение с отбойником вновь не прошло бесследно. Шарль, во-первых, пропустил почти всю первую тренировку, а затем столкнулся с проблемами во второй: отремонтированную машину на трассе тянуло в сторону.

Леклер вернулся в боксы, механики поработали с машиной, после чего гонщик вновь выехал на трассу и даже показал лучшее время дня, опередив Серхио Переса на 0,006 секунды.

На фоне не самого высокого темпа "Макларена" и неясной формы "Ред Булл" у "Феррари" в этот раз может появиться реальный шанс на победу. Если, конечно, Леклер будет пересекаться с бакинскими маршалами исключительно вне трассы.

İdman.biz

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