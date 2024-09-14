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Шарль Леклер: "Баку - одна из моих любимых трасс"

Формула 1
Новости
14 Сентября 2024 20:17
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Шарль Леклер: "Баку - одна из моих любимых трасс"

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился эмоциями после четвёртой победы в квалификации Гран-При Азербайджана подряд.

Как передает İdman.biz, он заработал поул-позишн на завтрашнюю гонку.

«Это одна из моих любимых трасс, она мне очень нравится. Это были непростые выходные, потому что я попал в аварию в первой тренировке. Но я не потерял уверенность - я знал, что темп есть.

Во второй тренировке у нас возникла проблема с новой деталью, и мы потеряли ещё полчаса. Мы не смогли проехать достаточно кругов, но темп всегда был. В квалификации все сводилось к тому, чтобы держаться подальше от стен, а затем на последнем круге я выложился, и время оказалось очень хорошим. Машина показала себя отлично, и это потрясающе - быть на поуле», - заявил Леклер.

Он продолжил мысль: «Первое и третье место – это те позиции, с которых нужно стартовать в Баку. Надеюсь, в гонке мы сможем выступить как команда и победить. В прошлом у нас были проблемы в гонках в Баку, но в этом году у нас более сильная гоночная машина, поэтому я надеюсь, что завтра мы, наконец, сможем добиться успеха».

İdman.biz

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