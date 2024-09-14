Льюис Хэмилтон о квалификации в Баку: "Лучше воздержаться от прогнозов"

Семикратный чемпион мира “Формулы-1» Льюис Хэмилтон затруднился сказать, удастся ли «Мерседес» побороться за поул в квалификации Гран-При Азербайджана после неплохого старта уик-энда.

Как сообщает İdman.biz, британец завершил пятничные тренировки на третьем месте в 0,066 секунды от лидера Шарля Леклера из «Феррари».

«Не знаю, какие результаты я показал на длинной серии относительно других пилотов, но я проехал не так уж много кругов. Похоже, что «Ред Булл» быстры, как и «Феррари», но и мы на неплохом уровне. Посмотрим, что будет дальше.

В этом году не раз случалось так, что квалификации конкуренты резко прибавляли, а мы – нет. Поэтому лучше воздержаться от прогнозов и сосредоточиться на работе. Я всё-таки надеюсь, что мы будем близки к лидерам», – приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседес».

İdman.biz