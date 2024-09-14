Ландо Норрис: "Освоиться на бакинской трассе было непросто"

Перед началом гоночного уик-энда «Формулы-1» в Баку пилот «Макларен» Ландо Норрис считался одним из фаворитов.

Как передает İdman.biz, однако по итогам первых занздов британец стал лишь 17-м. Что пошло не так? Обладатель второй строчки в чемпионате пилотов постарался объяснить.

«Освоиться на трассе оказалось непросто, надо поработать с балансом. Мы сделаем всё, чтобы как можно лучше подготовиться к квалификации. У машины большой потенциал, так что посмотрим, чего удастся добиться», – заявил Норрис.

Второй пилот «Макларен» Оскар Пиастри завершил пятничные тренировки на пятом месте.

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