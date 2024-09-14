Макс Ферстаппен излучает позитив после первых заездов в Баку

Трехкратный и действующий чемпион мира “Формулы-1” Макс Ферстаппен остался доволен стартом гоночного уик-энда в Баку.

Как передает İdman.biz, несмотря на только шестое время по итогам пятничных свободных заездов, пилот «Ред Булл» настроен позитивно.

«Мы многому научились, нужно лишь внести коррективы в настройки. Думаю, в этот уик-энд мы в лучшей форме, что не может не радовать.

Вторая тренировка прошла немного сложнее по сравнению с первой. Возникли проблемы с обзором: когда солнце садится между зданиями, возникают блики.

Трасса довольно скользкая, тут много 90-градусных поворотов, так что баланс ещё надо улучшить, но мы движемся в верном направлении», - приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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