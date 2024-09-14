Завершились спринтерские гонки команд "Формулы-2" - ВИДЕО - ФОТО

Завершились спринтерские гонки команд Формулы-2 в рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2024 года.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании приняли участие 11 команд.

За время гонки пилоты проехали 21 круг.

Победителем гонки стал Джошуа Дюрксен из команды «AIX Racing».

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13:47

В рамках Гран-при Азербайджана "Формула-1" 2024 года (с 13 по 15 сентября) начались спринтерские гонки команд "Формулы-2".

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях участвуют 11 команд.

В ходе гонки пилотам предстоит пройти 21 круг.

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13:44

Во второй день Гран-при Азербайджана «Формулы-1» завершился третий свободный заезд.

Как сообщает İdman.biz, лучший результат в гонке, в которой приняли участие 10 команд, показал пилот «Мерседеса» Джордж Рассел.

Шарль Леклер из Ferrari был вторым, а Ландо Норрис из McLaren - третьим.

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12:30

На Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 года стартовали третьи свободные заезды команд Формулы-1.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании принимают участие 10 команд.

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09:20

Сегодня пройдет второй день Гран-при Азербайджана "Формула-1" 2024.

Как сообщает İdman.biz, в 1-й день соревнований, который проходит с 13 по 15 сентября, состоялись свободные заезды команд Формулы-1 и Формулы-2 и порядковый тур.

Во 2-й день соревнований, то есть 14 сентября, состоятся 3-й свободный заезд команд "Формулы-1", порядковый заезд и короткие спринтерские гонки команд "Формулы-2".

Основные же соревнования пройдут 15 сентября и определят победителей по "Формуле-1" и "Формуле-2".

Гран-при Азербайджана: Программа второго дня:

12:30. «Формула-1»: Третий свободный заезд

14:15. «Формула 2»: Спринтерская гонка

16:00. «Формула 1»: Квалификационный тур

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формула -1" проводится с 2017 года в Баку на городском треке. На сегодняшний день на Бакинском треке 7 раз проходили Гран-при Азербайджана "Формула 1".

İdman.biz