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Гран-при Азербайджана: 3-кратный чемпион мира оценил свободные заезды

Формула 1
Новости
13 Сентября 2024 19:41
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Гран-при Азербайджана: 3-кратный чемпион мира оценил свободные заезды

«Думаю, сегодняшние свободные заезды нашей команде удались».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Макс Ферстаппен, трехкратный чемпион мира в «Формуле-1».

Пилот «Ред Булл» оценил первый день выступления на Гран-при Азербайджана:

«Мы определили для себя некоторые проблемы. Теперь проанализируем и определим, что нам нужно сделать, чтобы работать лучше. Похоже, мы готовы побороться на выходных и это радует. Здесь повороты на 90 градусов многочисленны и сложны. Иногда приходится тормозить, чтобы не врезаться в стену».

Отметим, что нидерландский гонщик закончил свободные заезды на 6-м месте.

İdman.biz

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