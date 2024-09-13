В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО

В рамках гоночной недели "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024 года" завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1".

Как сообщает İdman.biz, в соревновании приняли участие 10 команд.

Лучший результат показал пилот Scuderia Ferrari Шарль Леклер.

Следующие места заняли Серхио Перес, пилот команды Oracle Red Bull Racing, и Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes-AMG Petronas.

----------

17:00

В рамках гоночной недели "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024 года" стартовали вторые свободные заезды команд "Формулы-1".

Как сообщает İdman.biz, в соревновании принимают участие 10 команд.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовали соревнования "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024".

В 1-й день соревнований, которые пройдут с 13 по 15 сентября, состоятся свободные заезды и порядковый заезд команд "Формулы-1" и "Формулы-2".

Во 2-й день гонки, то есть 14 сентября, состоятся 3-й свободный заезд команд "Формулы-1", порядковый заезд и короткие спринтерские гонки команд "Формулы-2".

Основные же соревнования пройдут 15 сентября, и будут определены победители "Формулы-1" и "Формулы-2".

Напомним, что Гран-при Азербайджана "Формула-1" проводится с 2017 года в Баку на городском треке.

İdman.biz