Хэмилтон не ждет улучшений машины в Баку

Гонщики "Мерседес" Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел сошлись во мнении, что не стоит ожидать незамедлительных улучшений после обновления машины на Гран При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, Хэмилтон отметил, что это может быть связано с целым рядом факторов.

"Это может зависеть от трассы, а может от обновления. Интуиция подсказывает мне, что дело в обновлении. В этот уик-энд мы попытаемся откатить некоторые детали и посмотрим, сможем ли мы заметить разницу. Сейчас ведётся большая работа по анализу, потому что это задаёт команде направление в разработке этой машины, а также и на следующий год", - передаёт слова Хэмилтона издание Crash.net.

Рассел согласился со своим напарником:

"Модернизация не привела к существенному улучшению. Иногда нужно смотреть на вещи объективно. Мы ввели новое днище и потеряли скорость. Мы знали, что это обновление не должно было резко улучшить ситуацию, это был просто ещё один шаг в направлении, в котором мы двигаемся. Мы точно знаем, на что способно это днище, и знаем, какими должны быть настройки. Иногда после обновления требуется несколько гонок, чтобы оно заработало".

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