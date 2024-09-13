14 Сентября 2024
RU

Хэмилтон не ждет улучшений машины в Баку

Формула 1
Новости
13 Сентября 2024 18:29
332
Хэмилтон не ждет улучшений машины в Баку

Гонщики "Мерседес" Льюис Хэмилтон и Джордж Рассел сошлись во мнении, что не стоит ожидать незамедлительных улучшений после обновления машины на Гран При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, Хэмилтон отметил, что это может быть связано с целым рядом факторов.

"Это может зависеть от трассы, а может от обновления. Интуиция подсказывает мне, что дело в обновлении. В этот уик-энд мы попытаемся откатить некоторые детали и посмотрим, сможем ли мы заметить разницу. Сейчас ведётся большая работа по анализу, потому что это задаёт команде направление в разработке этой машины, а также и на следующий год", - передаёт слова Хэмилтона издание Crash.net.

Рассел согласился со своим напарником:

"Модернизация не привела к существенному улучшению. Иногда нужно смотреть на вещи объективно. Мы ввели новое днище и потеряли скорость. Мы знали, что это обновление не должно было резко улучшить ситуацию, это был просто ещё один шаг в направлении, в котором мы двигаемся. Мы точно знаем, на что способно это днище, и знаем, какими должны быть настройки. Иногда после обновления требуется несколько гонок, чтобы оно заработало".

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Технические новинки, представленные командами в Баку
13 Сентября 22:00
Формула 1

Технические новинки, представленные командами в Баку

Только три команды подготовили к Гран При Азербайджана те или иные технические новинки
Гран-при Азербайджана: 3-кратный чемпион мира оценил свободные заезды
13 Сентября 19:41
Формула 1

Гран-при Азербайджана: 3-кратный чемпион мира оценил свободные заезды

"Здесь повороты на 90 градусов многочисленны и сложны"
В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО
13 Сентября 18:00
Формула 1

В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО

В соревновании приняли участие 10 команд
Семьи шехидов и ветеранов - почетные гости "Формулы-1" в Баку - ФОТО
13 Сентября 17:58
Формула 1

Семьи шехидов и ветеранов - почетные гости "Формулы-1" в Баку - ФОТО

Почетные гости, приглашаемые на это грандиозное спортивное мероприятие третий год, в этом году наблюдают за гонками с трибун "Азнефть" и "Девичья башня"
Гости "Формулы-1" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
13 Сентября 17:45
Формула 1

Гости "Формулы-1" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Баку стартовали соревнования "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024"
"Формула-2": Две машины попали в аварию в порядковом заезде
13 Сентября 15:39
Формула 1

"Формула-2": Две машины попали в аварию в порядковом заезде

Обе машины одна за другой врезались в барьер

Самое читаемое

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО
12 Сентября 22:47
Шахматы

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО
11 Сентября 22:03
Шахматы

Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО

Сегодня в Будапеште началась 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"
11 Сентября 14:52
Формула 1

Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"

"В Баку веселая трасса"
Фарид Гаибов встретился с командой "Бирбаша Баку", победителем Лиги чемпионов - ФОТО
11 Сентября 16:31
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов встретился с командой "Бирбаша Баку", победителем Лиги чемпионов - ФОТО

"Наши клубы и сборная добились успешных результатов на международной арене в результате проделанной федерацией работы и проведения чемпионата страны на высоком уровне"