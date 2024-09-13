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Технические новинки, представленные командами в Баку

Формула 1
Новости
13 Сентября 2024 22:00
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Технические новинки, представленные командами в Баку

Только три команды подготовили к Гран При Азербайджана те или иные технические новинки, а остальные привезли в Баку прежние версии машин, что использовались на предыдущих этапах.

Red Bull Racing

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на f1news.ru, в чемпионской команде отчитались о единственном обновлении, но весьма существенном.

Вот формулировка из официального документа, представленного FIA: "Геометрия туннелей днища машины несколько пересмотрена, для чего их поверхности где-то сделаны выше, где-то ниже".

Из дальнейших объяснений можно понять, что эти изменения направлены на улучшение "при любых условиях" параметров воздушного потока, проходящего под днищем RB20.

Судя по итогам первой тренировки в Баку, где Макс Ферстаппен был самым быстрым, а Серхио Перес показал третье время, новое днище работает вполне эффективно. Впрочем, не будем торопиться с выводами.

Aston Martin F1

В задней части машины AMR24 скорректирована геометрия нижних краёв дефлекторов, расположенных в районе задних углов днища, что сделано для повышения эффективности воздушного потока, обтекающего эти его области.

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На машинах VCARB 01 несколько изменён профиль регулируемого элемента переднего крыла: он стал менее выгнутым. Это сделано для того, чтобы на трассах, требующих настроек аэродинамического обвеса на низкий уровень лобового сопротивления, в целом снизить прижимную силу, которую генерирует переднее крыло.

İdman.biz

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