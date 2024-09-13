Гран-при Азербайджана "Формула-1": Завершились свободные заезды - ВИДЕО - ФОТО

Завершились свободные заезды на Гран-при Азербайджана по «Формуле-1».
Как сообщает İdman.biz, в трассе длиной 6 км приняли участие 10 команд.
Лучший результат показал Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред Булл".
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.45,546
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,313
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,376
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,481
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,627
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,736
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,906
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,970
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,062
10. Даниэль Риккардо («РБ») +1,141
11. Оливер Берман («Хаас») +1,427
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,589
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,638
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2,094
15. Юки Цунода («РБ») +2,162
16. Франко Колапинто («Уильямс») +2,355
17. Александер Албон («Уильямс») +2,409
18. Пьер Гасли («Альпин») +3,166
19. Гуаньюй Чжоу («КикЗаубер») +3,506
20. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени
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13:30
Стартовал первый свободный заезд на Гран-при Азербайджана по «Формуле-1».
Как сообщает İdman.biz, в трассе длиной 6 км участвуют 10 команд.
Отметим, что «Формула-1», которая уже 7 раз проводилась на бакинской трассе, завершится 15 сентября.
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12:05
В Баку завершились свободные заезды команд Формулы-2 в рамках гоночной недели "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024".
Как сообщает İdman.biz, в соревновании приняли участие 11 команд.
Лучший результат показал пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Энцо Фиттипальди.
Две команды прекратили борьбу из-за аварии и проблемами с болидами во время гонки.
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11:24
Сегодня стартовал Гран-при Азербайджана «Формулы-1».
İdman.biz сообщает, что в «Формуле-1» пройдут два свободных заезда, а в «Формуле-2» - квалификационный раунд.
За победу в Гран-при поборются 20 пилотов из 10 команд. Длина гоночной трассы - 6 км.
Кроме того, вместе со свободным заездом в Формуле 2 пройдёт квалификационный этап.
Программа первого дня Гран-при Азербайджана:
11:00. «Формула 2»: Свободный заезд
13:30. «Формула 1»: Первый свободный заезд
15:00. «Формула 2»: Квалификационный заезд
17:00. «Формула 1»: Второй свободный заезд
Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.
İdman.biz