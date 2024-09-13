Гран-при Азербайджана "Формула-1": Завершились свободные заезды - ВИДЕО - ФОТО

Завершились свободные заезды на Гран-при Азербайджана по «Формуле-1».

Как сообщает İdman.biz, в трассе длиной 6 км приняли участие 10 команд.

Лучший результат показал Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред Булл".

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.45,546

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,313

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,376

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,481

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,627

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,736

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,906

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,970

9. Шарль Леклер («Феррари») +1,062

10. Даниэль Риккардо («РБ») +1,141

11. Оливер Берман («Хаас») +1,427

12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,589

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,638

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2,094

15. Юки Цунода («РБ») +2,162

16. Франко Колапинто («Уильямс») +2,355

17. Александер Албон («Уильямс») +2,409

18. Пьер Гасли («Альпин») +3,166

19. Гуаньюй Чжоу («КикЗаубер») +3,506

20. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени

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13:30

Стартовал первый свободный заезд на Гран-при Азербайджана по «Формуле-1».

Как сообщает İdman.biz, в трассе длиной 6 км участвуют 10 команд.

Отметим, что «Формула-1», которая уже 7 раз проводилась на бакинской трассе, завершится 15 сентября.

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12:05

В Баку завершились свободные заезды команд Формулы-2 в рамках гоночной недели "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024".

Как сообщает İdman.biz, в соревновании приняли участие 11 команд.

Лучший результат показал пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Энцо Фиттипальди.

Две команды прекратили борьбу из-за аварии и проблемами с болидами во время гонки.

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11:24

Сегодня стартовал Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

İdman.biz сообщает, что в «Формуле-1» пройдут два свободных заезда, а в «Формуле-2» - квалификационный раунд.

За победу в Гран-при поборются 20 пилотов из 10 команд. Длина гоночной трассы - 6 км.

Кроме того, вместе со свободным заездом в Формуле 2 пройдёт квалификационный этап.

Программа первого дня Гран-при Азербайджана:

11:00. «Формула 2»: Свободный заезд

13:30. «Формула 1»: Первый свободный заезд

15:00. «Формула 2»: Квалификационный заезд

17:00. «Формула 1»: Второй свободный заезд

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.

İdman.biz