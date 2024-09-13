13 Сентября 2024
RU

Гран-при Азербайджана "Формула-1": Завершились свободные заезды - ВИДЕО - ФОТО

Формула 1
Новости
13 Сентября 2024 14:30
544
Гран-при Азербайджана "Формула-1": Завершились свободные заезды - ВИДЕО - ФОТО

Завершились свободные заезды на Гран-при Азербайджана по «Формуле-1».

Как сообщает İdman.biz, в трассе длиной 6 км приняли участие 10 команд.

Лучший результат показал Макс Ферстаппен, пилот команды "Ред Булл".

Формула-1. Гран-при Азербайджана. Первая тренировка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.45,546
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,313
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,376
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,481
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,627
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,736
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,906
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,970
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,062
10. Даниэль Риккардо («РБ») +1,141
11. Оливер Берман («Хаас») +1,427
12. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,589
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,638
14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +2,094
15. Юки Цунода («РБ») +2,162
16. Франко Колапинто («Уильямс») +2,355
17. Александер Албон («Уильямс») +2,409
18. Пьер Гасли («Альпин») +3,166
19. Гуаньюй Чжоу («КикЗаубер») +3,506
20. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени

-----------

13:30

Стартовал первый свободный заезд на Гран-при Азербайджана по «Формуле-1».

Как сообщает İdman.biz, в трассе длиной 6 км участвуют 10 команд.

Отметим, что «Формула-1», которая уже 7 раз проводилась на бакинской трассе, завершится 15 сентября.

-----------

12:05

В Баку завершились свободные заезды команд Формулы-2 в рамках гоночной недели "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024".

Как сообщает İdman.biz, в соревновании приняли участие 11 команд.

Лучший результат показал пилот «Ван Амерсфорт Рейсинг» Энцо Фиттипальди.

Две команды прекратили борьбу из-за аварии и проблемами с болидами во время гонки.

----------

11:24

Сегодня стартовал Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

İdman.biz сообщает, что в «Формуле-1» пройдут два свободных заезда, а в «Формуле-2» - квалификационный раунд.

За победу в Гран-при поборются 20 пилотов из 10 команд. Длина гоночной трассы - 6 км.

Кроме того, вместе со свободным заездом в Формуле 2 пройдёт квалификационный этап.

Программа первого дня Гран-при Азербайджана:

11:00. «Формула 2»: Свободный заезд
13:30. «Формула 1»: Первый свободный заезд
15:00. «Формула 2»: Квалификационный заезд
17:00. «Формула 1»: Второй свободный заезд

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО
18:00
Формула 1

В Баку завершились вторые свободные заезды команд "Формулы-1" - ФОТО

В соревновании приняли участие 10 команд
Семьи шехидов и ветеранов - почетные гости "Формулы-1" в Баку - ФОТО
17:58
Формула 1

Семьи шехидов и ветеранов - почетные гости "Формулы-1" в Баку - ФОТО

Почетные гости, приглашаемые на это грандиозное спортивное мероприятие третий год, в этом году наблюдают за гонками с трибун "Азнефть" и "Девичья башня"
Гости "Формулы-1" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ
17:45
Формула 1

Гости "Формулы-1" в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Баку стартовали соревнования "Formulа 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2024"
"Формула-2": Две машины попали в аварию в порядковом заезде
15:39
Формула 1

"Формула-2": Две машины попали в аварию в порядковом заезде

Обе машины одна за другой врезались в барьер
В Баку завершился порядковый заезд команд "Формулы 2"
15:35
Формула 1

В Баку завершился порядковый заезд команд "Формулы 2"

В соревновании участвовали 11 команд
Очередная АВАРИЯ в "Формуле-1"
14:29
Формула 1

Очередная АВАРИЯ в "Формуле-1"

Пилот команды "Уильямс" врезался машиной в барьер

Самое читаемое

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО
10 Сентября 20:52
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана проиграла Сербии - ВИДЕО

Сборная Азербайджана по футболу U-21 провела сегодня свой очередной матч в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы
Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО
11 Сентября 22:03
Шахматы

Шахматная олимпиада: успешный старт наших шахматистов - ФОТО

Сегодня в Будапеште началась 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО
12 Сентября 22:47
Шахматы

Шахматная олимпиада: мужчины обыграли Финляндию, женщины - Австралию - ФОТО - ВИДЕО

В Будапеште (Венгрия) набирает ход 45-я Всемирная Шахматная Олимпиада
Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"
11 Сентября 14:52
Формула 1

Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"

"В Баку веселая трасса"