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"В Баку надежды на талант Ферстаппена нет"

Формула 1
Новости
13 Сентября 2024 10:43
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"В Баку надежды на талант Ферстаппена нет"

«Ред Булл» не будет фаворитом Гран-При Азербайджана в ближайший уик-энд.

Как передает İdman.biz, такого мнения придерживаются ряд авторитетных изданий. Одно из них - autosport, которое достаточно скептически оценивает шансы команды в Баку.

«Подиум лишь в одной из четырёх последних гонок, беспобедная серия из семи этапов и постепенно тающий отрыв в личном зачёте. С такой вот нерадостный статистикой действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен начинает заключительный блок сезона из восьми Гран-При. И просвета, по правде говоря, не видно. В Баку уж точно.

Проблемы «Ред Булл» носят глобальный характер, о чём последние пару недель твердят Ферстаппен, его отец Йос, да и даже руководитель команды Кристиан Хорнер и спортивный консультант концерна Хельмут Марко. Машина плохо поддаётся настройке, не слушается руля, скользит как при высокой аэродинамической загрузке на больших скоростях, так и при механическом сцеплении на низкой скорости. Катастрофа, одним словом. Как сказал Макс, за полгода доминирующая машина превратилась в монстра.

Судя по комментариям, планов по глобальной модернизации RB20 и подготовке версии «B» у команды нет. Как, впрочем, и каких-то серьёзных новинок на Гран-При Азербайджана. Да и смысл? Команда зашла в тупик, а корреляция между симулятором и трассой не работает. Для начала надо понять, куда двигаться дальше, и наладить корреляцию. Иначе, можно запутаться ещё больше. А адаптационные решения под трассу в Баку вряд ли в корне решат весь ворох проблем, которые обрушились на действующих чемпионов «Формулы-1».

Всё вышесказанное к тому, что, вероятно, в Баку прошлогодние доминаторы окажутся в крайне плачевном положении. Непредсказуемая и не попадающая в повороты машина – худшее, что только может быть на скоростной городской трассе в Азербайджане. Просто пройдёмся по трассе: длинная 2,2-километровая прямая, семь 90-градусных поворотов, одна узкая шикана, где достаточно промахнуться на миллиметр и ты в стене, связка из семи подряд (!) суперскоростных поворотов. Как при таком многообразии сбалансировать машину, которая непонятна в управлении и настройке? Конечно, никак.

Особой надежды на талант Ферстаппена тоже нет. Дело в том, что нидерландец даже в периоды своего доминирования недолюбивал городские трассы и регулярно, особенно в Баку, проигрывал напарнику Серхио Пересу. У него тут всего одна победа, в 2022-м, одно третье место, в 2023-м, и шестое место в 2019-м. Всё, больше Макс тут не был даже в топ-6 на финише.

Дело в том, что Ферстаппен не любит машины с настройками под городские трассы. В силу своего стиля пилотирования он очень рано тормозит, резко рулит, за счёт избыточной поворачиваемости просто ввинчивает машину в поворот и рано встаёт на газ. На скользких уличных треках, где нужна чёткая и размеренная езда, такой «танцующий» стиль не работает. Можно просто уйти в занос и убраться в стену. И уж если даже на лучшей машине у Макса не особо получалось в Азербайджане, Сингапуре и Монако, то что говорить теперь. Сингапур ещё впереди, а вот в Монако он в этом году с грехом пополам заехал на шестое место».

İdman.biz

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