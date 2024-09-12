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Гуаньюй Чжоу: "Есть надежда, что мы чего-то добьёмся в Баку"

Формула 1
Новости
12 Сентября 2024 19:25
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Гуаньюй Чжоу: "Есть надежда, что мы чего-то добьёмся в Баку"

Пилот «Заубер» Гуаньюй Чжоу надеется, что на Гран-При Азербайджана его команда сможет заработать первые очки в сезоне.

Как сообщает İdman.biz, китайский гонщик отметил, что этапы в Баку всегда проходят по непредсказуемому сценарию.

«Есть надежда, что мы чего-то добьёмся в Баку, ведь борьба на этой трассе продолжается вплоть до последнего круга. К тому же в предыдущие годы здесь у нас не было особых сложностей – возможно, в этот уик-энд нам удастся в полной мере использовать потенциал машины», - подчеркнул Чжоу.

Он признал, что команда находится в сложной ситуации. «Ситуация непростая – просто потому, что нам не хватает темпа, чтобы бороться за позиции ближе к первой десятке. Но мы стараемся не падать духом и при любых обстоятельствах получить максимум полезной информации. Так будет в Баку и в Сингапуре, и хотя на высокие результаты рассчитывать трудно, мы пытаемся найти какое-то решение», - заявил китайский гонщик.

İdman.biz

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