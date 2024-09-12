Франко Колапинто: "Надеюсь, что подготовки на симуляторе перед Баку будет достаточно"

Гонщик «Уильямс» Франко Колапинто стал участником пресс-конференции, организованной Международной Федерацией автоспорта в Баку.

Как сообщает İdman.biz, две недели назад в Монце Франко Колапинто провёл дебютный этап в «Формуле-1» и теперь готовится к Гран-При Азербайджана в этот уик-энд.

Аргентинец рассказал, что не знает большинство трасс, на которых ему предстоит выступать в этом сезоне, поэтому в тренировках собирается действовать осторожно и постепенно набирать скорость.

«Задача заключается в том, чтобы постепенно прибавлять, – продолжает Франко. – Думаю, я буду придерживаться такого же подхода, как и в Монце. В Монце я не знал машину, не знал трассу, но трех тренировок более чем достаточно, чтобы ее выучить», - сказал пилот.

Он признался, что не имеет большого опыта выступлений на городских трассах. «Но я надеюсь, что подготовительной работы на симуляторе, которую я провел перед Баку, будет достаточно. Мы с командой много работали, чтобы я быстро набрал темп.

Реальность такова, что я не знаю трассы, на которых пройдут следующие семь гонок, поэтому будет тяжело. Это риск, но в то же время я получу отличный опыт. Я считаю, что у нас достаточно хорошая машина, чтобы бороться за очки, и я сделаю для этого всё, что в моих силах. Я буду идти вперёд шаг за шагом, от сессии к сессии. Посмотрим, к чему мы придём».

İdman.biz