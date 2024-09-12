"На трассе в Баку ошибались все". Анонс Гран-При Азербайджана

Завтра в Баку будет дан старт гоночному уик-энду. В нынешнем сезоне Гран-При Азербайджана знаменует собой 17-й этап «Формулы-1». А это значит, что чемпионат выходит на финишную прямую и происходящее на городской трассе с точки зрения борьбы за титул будет иметь большое значение для команд и пилотов.

Как сообщает İdman.biz, до появления в календаре трассы в Баку городские этапы порой получались скучными - многое решалось в квалификации, а в гонке бороться за позицию было почти невозможно. Примеров множество: Монако, Сингапур, городская Валенсия с поворотным мостом, Мельбурн, где пришлось сделать четыре зоны DRS. Трасса в Баку получилась совсем другой, став примером для остальных – уже после неё в календаре появилась столь же коварная и опасная Джидда.

Скоростная городская трасса с красивым участком в Ичери шехер и выглядит здорово, и гонки дарит непредсказуемые. Ошибались там за последние семь лет почти все. И на этот раз тоже не обойдётся без ошибок. Трассу нередко называют гибридом Монако и Монцы, но это тот случай, когда сумма интереснее слагаемых. В Монако интереснее всего квалификация, когда гонщики атакуют на пределе, рискуя аварией. В Монце интереснее гонка. В Баку интересно всё, пишет f1news.

Первый этап в Баку назывался Гран-При Европы, а восьмой закрывает европейскую часть сезона, который на следующей неделе продолжится в Сингапуре.

До конца сезона восемь Гран При за 12 недель с серией из трёх этапов подряд: США - Мехико -Сан-Паулу. Гонщикам, командам, всем, кто связан в «Формулой-1», будет непросто. Такой график явно избыточен.

Скучно не будет. В отличие от прошлого года расстановка сил совершенно неочевидна, три предыдущих гонки выиграли гонщики трёх разных команд, а в Баку неизбежно добавится фактор случайности. За семь лет гонку лишь дважды выигрывал обладатель поула, так что успех в субботу здесь почти ничего не даёт – всё решается в воскресенье.

В случае успешного выступления в этот уик-энд у «Макларен» есть шанс возглавить таблицу Кубка конструкторов. В десяти последних Гран-При они заработали 314 очков против 207 у «Ред Булл». В личном зачёте до прямой борьбы за титул пока далеко, но преимущество Макса Ферстаппена постепенно тает.

В Баку мы впервые увидим Оливера Бермана за рулём «Хаас», где он заменит дисквалифицированного за перебор штрафных баллов Кевина Магнуссена.

До прошлого года никто не побеждал в Баку дважды, пока Серхио Перес не выиграл свою вторую гонку в Азербайджане в конце уик-энда с субботним спринтом. На этот раз уик-энд пройдёт по обычному графику и победитель наверняка будет другим.

В воскресенье узнаем, кто победит!

İdman.biz