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Босс "Макларена" полон оптимизма перед бакинской гонкой

Формула 1
Новости
12 Сентября 2024 11:53
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Босс "Макларена" полон оптимизма перед бакинской гонкой

«Гонка в Баку всегда получается интересной для болельщиков и команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил руководитель «Макларена» Андреа Стелла.

Он рассказал о том, что команда воодушевлена перед Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября.

«Покинув Монцу с ещё двумя кубками, мы с нетерпением ждем Гран-При в Баку.

У нас есть машина, конкурентоспособная на разных трассах, есть два отличных гонщика, стабильно зарабатывающих очки, и есть повод для оптимизма в заключительной трети сезона», - заявил Стелла.

Отметим, что в личном зачете на втором месте находится пилот «Макларен» Ландо Норрис, а в Кубке конструкторов концерн также идет вторым.

İdman.biz

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