Пьер Гасли: "Гонка в Баку иногда превращалась в хаос"

«Мне нравится эта безумная трасса в Баку, на которой у каждого гонщика есть шансы».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Альпин» Пьер Гасли.

Он рассказал, что с нетерпением ждет старта Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября.

«В прошлые годы гонка иногда превращалась в хаос, из которого можно извлечь выгоду, если все сделать правильно и держаться подальше от неприятностей. На этой трассе испытываешь прилив адреналина, поскольку на протяжении всего круга пилотируешь близко к стенам, особенно около крепости. В Баку непросто найти компромисс в настройках между медленными поворотами, ухабистым асфальтом и двумя длинными прямыми. Но мы постараемся все сделать правильно и извлечь выгоду от насыщенного событиями уик-энда», - заявил Гасли.

İdman.biz