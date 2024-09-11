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Ферстаппен оценил трассу Гран-при Азербайджана перед этапом в Баку

Формула 1
Новости
11 Сентября 2024 15:44
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Ферстаппен оценил трассу Гран-при Азербайджана перед этапом в Баку

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о предстоящем участии в Гран-при Азербайджана. Этап в Баку состоится с 13 по 15 сентября.

«В Монце была тяжёлая гонка. И наш приоритет - вернуть ту форму, которая у нас и должна быть. На этой неделе вместе с командой я побывал на базе, где поработал на симуляторе перед двойным гоночным уикендом. Мы всегда стремимся к тому, чтобы быть более конкурентоспособными. Команда усердно работает над решением проблем с машиной, с которыми мы столкнулись в последних нескольких гонках. Приезжать в Баку всегда приятно. Это интересная трасса с длинными прямыми. Посмотрим, что нам принесёт уикенд», – приводит слова Ферстаппена GPblog.

İdman.biz

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