Серхио Перес: "Мне нравится гоняться в Баку"

«В Баку веселая трасса».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Мексиканский гонщик дважды одерживал победу на Гран-При Азербайджана, в том числе и в прошлом году. Поэтому на этап, который пройдет 13-15 сентября, он настраивается по-особому.

«Лично мне нравится там гоняться - городские трассы подходят моему стилю. Посмотрим, как новинка RB20 проявит себя в Баку. Тренировки особенно важны - мы должны на практике реализовать все, что узнали о машине за последние несколько недель», - заявил Перес.

İdman.biz