Все билеты на Гран-при Азербайджана проданы

Все билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 года проданы.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила компания Baku City Ring Operating Company.

В сообщении говорится, что благодаря большому интересу болельщиков к 8 трибунам бакинского соревнования в этом году добавились трибуны "Зафар" и "Гыз галасы". В результате общая вместимость гоночных трибун увеличилась на 35 процентов по сравнению с прошлым годом.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 13-15 сентября.

İdman.biz