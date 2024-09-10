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Валттери Боттас: "На городской трассе в Баку вам нужна смелость"

Формула 1
Новости
10 Сентября 2024 16:43
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Валттери Боттас: "На городской трассе в Баку вам нужна смелость"

«Городское кольцо в Баку - одна из тех трасс, где вам нужна смелость, но действовать при этом нужно продуманно».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот команды «Заубер» Валттери Боттас.

Финский пилот рассказал об особенностях Гран-При Азербайджана, которое пройдет 13-15 сентября.

«В прошлом я не раз показывал там хорошие результаты и всегда рад вернуться на эту сложную трассу. На ее длинных прямых вам нужна хорошая скорость, однако не менее важно, чтобы машина хорошо справлялась и с извилистыми секциями, требующими отточенной техники пилотирования», - сказал Боттас.

Он добавил, что вместе с командой вносит коррективы в подход к работе применительно к предстоящему Гран-При.

«Прежде всего необходимо максимально эффективно проводить каждую сессию, и если нам удастся слаженно действовать в течение всего уик-энда, я уверен, что мы сможем сократить отставание от призовой десятки. Я рад вернуться за руль на трассе в Баку, ведь эта гонка всегда проходит по какому-то особенному сценарию», - добавил пилот «Заубер».

İdman.biz

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