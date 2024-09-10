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"Pirelli" выбрал шины для Гран-При Азербайджана

Формула 1
Новости
10 Сентября 2024 09:43
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"Pirelli" выбрал шины для Гран-При Азербайджана

Шинники «Pirelli», как и в предыдущие годы, подготовили для Гран-При Азербайджана резину трех самых мягких составов.

Как передает İdman.biz, поскольку «Baku City Circuit» - городская трасса и проходит по улицам, в течение года открытым для обычного движения, то важным фактором, влияющим на оценку эффективности шин, станет динамика изменения состояния асфальтового покрытия.
Кроме того, необходимо учитывать и возможное влияние погодных условий, поскольку в сентябре в Баку может быть довольно жарко: температуры однозначно ожидаются выше, чем во время прошлогоднего Гран-При, проходившего весной.

Скорости на главной прямой очень высокие - в 2016 году во время самого первого гоночного уик-энда в столице Азербайджана Валттери Боттас на машине Williams разогнался в квалификации до рекордных 378 км/ч. При таких скоростях резина испытывает максимальные нагрузки под воздействием прижимной силы.

Обычно гонка в Баку проходит с одним пит-стопом, и значительную часть дистанции гонщики преодолевают на шинах Hard. Хотя конфигурация трассы предполагает возможность обгонов, прежде всего в конце старт-финишной прямой, в реальности проводить такие манёвры не так просто.

İdman.biz

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