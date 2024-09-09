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Хэмилтон ответил, в каком случае может завершить карьеру

Формула 1
Новости
9 Сентября 2024 22:21
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Хэмилтон ответил, в каком случае может завершить карьеру

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением об эмоциях, которые получает от своей деятельности. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по словам Льюиса, он по-прежнему получает удовольствие.

"Когда проезжаю свой первый круг, всегда испытываю огромный кайф. Есть так много моментов, когда я продолжаю щипать себя, осознавая, что у меня всё ещё получается это делать. Мне бы очень хотелось, чтобы вы все это почувствовали и пережили. Это не стало нормой, и, вероятно, поэтому я продолжаю участвовать в гонках. Если бы я оказался равнодушен к этому, это было бы действительно плачевно и я, вероятно, занялся бы чем-то другим. Мне пришлось бы летать на истребителях или что-то в этом роде… чтобы приблизиться к подобным эмоциям", - приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

İdman.biz

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