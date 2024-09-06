19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к "Хаасу" в 2025 году, высказался о предстоящем Гран-при Азербайджана, где он заменит датчанина Кевина Магнуссена. Напомним, Магнуссен был дисквалифицирован. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

"Это определённо более сложная задача - выходить на гонку в качестве резервного гонщика с ограниченным временем на подготовку и так далее. Мне повезло, что я делал подобное ранее в этом году в "Феррари". Так что я могу, по крайней мере, положиться на этот опыт. Также выступал в четырёх свободных тренировках за "Хаас" в VF-24 в этом сезоне. Так что, несомненно, это окажется полезным для проведения полноценного гоночного уик-энда в Баку. В настоящий момент команда находится в хорошей форме. Я сделаю всё возможное, чтобы подготовиться за то время, которое у нас есть. Цель - выйти и провести сильный уик-энд в Азербайджане", - приводит слова Бермана пресс-служба "Хааса".

Напомним, в нынешнем сезоне на Гран-при Саудовской Аравии Оливер Берман заменил гонщика Карлоса Сайнса, который был госпитализирован с приступом аппендицита. В гонке Оливер финишировал седьмым.

İdman.biz