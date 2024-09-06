Оливер Берман заменит Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, заменит датского гонщика Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», таким образом, Берман пропустит этап Формулы-2.

Напомним, Кевин Магнуссен получил от стюардов Гран-при Италии 10 штрафных секунд и два штрафных балла за контакт с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли. Таким образом, за последние 365 дней на счету Магнуссена оказалось уже 12 штрафных баллов, а именно при таком их количестве пилот получает автоматическую дисквалификацию.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место. В распоряжении гоночного коллектива 28 очков. В личном зачёте среди пилотов Кевин Магнуссен располагается на 16-м месте, а его напарник Нико Хюлькенберг на 11-м.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

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