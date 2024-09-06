6 Сентября 2024
RU

Оливер Берман заменит Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана

Формула 1
Новости
6 Сентября 2024 13:43
113
Оливер Берман заменит Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана

19-летний британский пилот Оливер Берман, который присоединится к «Хаасу» в 2025 году, заменит датского гонщика Кевина Магнуссена на Гран-при Азербайджана. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», таким образом, Берман пропустит этап Формулы-2.

Напомним, Кевин Магнуссен получил от стюардов Гран-при Италии 10 штрафных секунд и два штрафных балла за контакт с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли. Таким образом, за последние 365 дней на счету Магнуссена оказалось уже 12 штрафных баллов, а именно при таком их количестве пилот получает автоматическую дисквалификацию.

В настоящий момент в Кубке конструкторов «Хаас» занимает седьмое место. В распоряжении гоночного коллектива 28 очков. В личном зачёте среди пилотов Кевин Магнуссен располагается на 16-м месте, а его напарник Нико Хюлькенберг на 11-м.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Даниэль Риккардо: "Если не увидим минусов, то поставим обновления на машину в Баку"
5 Сентября 17:12
Формула 1

Даниэль Риккардо: "Если не увидим минусов, то поставим обновления на машину в Баку"

"Я хочу верить, что обновления эффективные, но, конечно, последняя гонка в Монце получилась не очень хорошей для нас"
Гран-При Азербайджана может установить рекорд "Формулы-1"
5 Сентября 10:58
Формула 1

Гран-При Азербайджана может установить рекорд "Формулы-1"

Такой конкуренции в чемпионате не было ни много ни мало 47 лет
В "Ред Булл" считают, что гонка в Баку не имеет для них большого значения
5 Сентября 09:20
Формула 1

В "Ред Булл" считают, что гонка в Баку не имеет для них большого значения

"Нужно вернуться к той точке, где мы допустили ошибку"
Команды "Формулы-1" ждет культурная программа в Баку
4 Сентября 11:20
Формула 1

Команды "Формулы-1" ждет культурная программа в Баку

Участники "Формулы-1" могут посетить Гобустан, грязевые вулканы и Ичери Шехер
"Плохие новости: запрет на гонку в Баку"
3 Сентября 16:30
Формула 1

"Плохие новости: запрет на гонку в Баку"

"Увидимся в Сингапуре"
Фернандо Алонсо: "В Баку все будет совсем иначе"
3 Сентября 15:54
Формула 1

Фернандо Алонсо: "В Баку все будет совсем иначе"

"В ближайшие недели у него будет время подготовиться"

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки
4 Сентября 13:38
Париж-2024

Испанский сайт об успехе азербайджанской спортсменки

"Спринтер с нарушениями зрения бежал жадно и неустанно"