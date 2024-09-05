Даниэль Риккардо: "Если не увидим минусов, то поставим обновления на машину в Баку"

«Если команда не увидит серьезных минусов, то план останется неизменным - мы поставим эти обновления на машину в Баку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо.

Австралийский гонщик хочет лично оценить новинки команды на Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября.

«Не всегда можно точно предсказать, как поведет себя тот или иной элемент на трассе. Иногда бывает, что новинки обеспечивают больше прижимной или смещают баланс, что усложняет настройку машины.

Вероятно, мы не до конца разобрались, как работать с новинками, чтобы правильно раскрыть их потенциал, но мне сложно об этом говорить. Я хочу верить, что обновления эффективные, но, конечно, последняя гонка в Монце получилась не очень хорошей для нас», - подчеркнул Риккардо.

İdman.biz