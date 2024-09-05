Гран-При Азербайджана может установить рекорд "Формулы-1"

Сезон-2024 определённо войдёт в историю “Формулы-1”, как бы ни развивались события на оставшихся восьми этапах, включая Гран-При Азербайджана (13-15 сентября).

Как сообщает İdman.biz, такой конкуренции в чемпионате не было ни много ни мало 47 лет.

Победив в Монце в прошлые выходные, «Феррари» стала четвертой командой после «Ред Булл», «Макларен» и «Мерседес», в активе которой минимум три победы. Подобного равноправия в лидирующей группе в «Формуле-1» не было с 1978 года, когда «Феррари» и «Макларен», а также «Лотус» и «Вольф» тоже выиграли не меньше трех раз.

Ещё один случай, когда четыре разные команды выиграли по три гонки за сезон был в 1974 году, когда, опять же, первенствовали «Феррари», «Макларен», «Лотус» и «Брабхем», отмечает autosport.сom.

Учитывая, что впереди четверть сезона, «Формула-1» может и установить рекорд, если все команды большой четверки выиграют еще по гонке.

İdman.biz