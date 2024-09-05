5 Сентября 2024
RU

Гран-При Азербайджана может установить рекорд "Формулы-1"

Формула 1
Новости
5 Сентября 2024 10:58
30
Гран-При Азербайджана может установить рекорд "Формулы-1"

Сезон-2024 определённо войдёт в историю “Формулы-1”, как бы ни развивались события на оставшихся восьми этапах, включая Гран-При Азербайджана (13-15 сентября).

Как сообщает İdman.biz, такой конкуренции в чемпионате не было ни много ни мало 47 лет.

Победив в Монце в прошлые выходные, «Феррари» стала четвертой командой после «Ред Булл», «Макларен» и «Мерседес», в активе которой минимум три победы. Подобного равноправия в лидирующей группе в «Формуле-1» не было с 1978 года, когда «Феррари» и «Макларен», а также «Лотус» и «Вольф» тоже выиграли не меньше трех раз.

Ещё один случай, когда четыре разные команды выиграли по три гонки за сезон был в 1974 году, когда, опять же, первенствовали «Феррари», «Макларен», «Лотус» и «Брабхем», отмечает autosport.сom.

Учитывая, что впереди четверть сезона, «Формула-1» может и установить рекорд, если все команды большой четверки выиграют еще по гонке.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В "Ред Булл" считают, что гонка в Баку не имеет для них большого значения
09:20
Формула 1

В "Ред Булл" считают, что гонка в Баку не имеет для них большого значения

"Нужно вернуться к той точке, где мы допустили ошибку"
Команды "Формулы-1" ждет культурная программа в Баку
4 Сентября 11:20
Формула 1

Команды "Формулы-1" ждет культурная программа в Баку

Участники "Формулы-1" могут посетить Гобустан, грязевые вулканы и Ичери Шехер
"Плохие новости: запрет на гонку в Баку"
3 Сентября 16:30
Формула 1

"Плохие новости: запрет на гонку в Баку"

"Увидимся в Сингапуре"
Фернандо Алонсо: "В Баку все будет совсем иначе"
3 Сентября 15:54
Формула 1

Фернандо Алонсо: "В Баку все будет совсем иначе"

"В ближайшие недели у него будет время подготовиться"
Большие ожидания бакинской гонки
3 Сентября 12:12
Формула 1

Большие ожидания бакинской гонки

В этом сезоне Гран-При Азербайджана ожидается с особым интересом, так как впервые этап получил прописку в заключительной фазе всего чемпионата "Формулы-1"
Росберг дал совет Магнуссену после его дисквалификации на Гран-при Азербайджана
3 Сентября 12:01
Формула 1

Росберг дал совет Магнуссену после его дисквалификации на Гран-при Азербайджана

"Магнуссену просто нужно в какой-то момент понять, что ему нужно относиться к процессу немного проще"

Самое читаемое

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО
3 Сентября 22:21
Париж-2024

Париж-2024: Установив новый мировой рекорд, Ламия Велиева завоевала золото на Паралимпийских играх в Париже - ФОТО

Наша паралимпийка стала чемпионом с результатом 11,76 секунд

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО
4 Сентября 19:52
Париж-2024

Париж-2024: Роман Салей завоевал бронзу - ФОТО

Наш спортсмен, выступивший в категории S12, добился успешного результата на соревнованиях по плаванию вольным стилем на 100 метров
Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА
3 Сентября 18:03
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана впервые может выйти в лигу B - АНАЛИТИКА

На этот раз шанс подняться в лигу получат и занявшие вторые места в группе
ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу
2 Сентября 21:34
Борьба

ЧМ: Самедов в финале, три шанса на бронзу

Сегодня в испанском Понтеведре стартовал чемпионат мира (ЧМ) по борьбе U-20