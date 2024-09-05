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В "Ред Булл" считают, что гонка в Баку не имеет для них большого значения

Формула 1
Новости
5 Сентября 2024 09:20
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В "Ред Булл" считают, что гонка в Баку не имеет для них большого значения

«Следующие две гонки на уличных трассах в Баку и Сингапуре не имеют большого значения. В Остине будет видно, сможем ли мы переломить ситуацию».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.

Он отметил, что после Гран-При Монцы команда сделала некоторые выводы и теперь нужно быстро реализовать соответствующие технические изменения и вернуть машине правильный баланс.

Марко отметил, что лидерство Макса Ферстаппена в общем зачете пока еще ничего не значит.

«Если мы не предоставим ему нормальную машину и проведем еще несколько неудачных гонок, всё возможно. Мы поработаем на шинных тестах в Монце с Лиамом Лоусоном, параллельно наши люди постараются понять, что необходимо изменить. Нужно вернуться к той точке, где мы допустили ошибку», - подчеркнул консультант «Ред Булл».

Отметим, что Гран-При Азербайджана состоится 13-15 сентября.

İdman.biz

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