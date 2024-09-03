Пилот «Хаас» Кевин Магнуссен, который пропустит следующий этап «Формулы-1» из-за дисквалификации по причине перебора штрафных баллов, отрегировал на пропуск Гран-При Азербайджана.

Как передает İdman.biz, датчанин сделал публикацию на свой странице в соцсети.

«Хорошие новости: одно очко в Монце. Плохие новости: запрет на гонку в Баку. Увидимся в Сингапуре», - написал он.

О том, кто выступит в составе «Хаас» вместо Кевина Магнуссена на Гран-При Азербайджана (13-15 сентября), пока не объявлено. Но наиболее вероятным кандидатом на эту роль является резервный пилот команды итальянец Оливер Берман, который в 2024 году уже участвовал в Гран-При Саудовской Аравии в составе «Феррари», заменяя заболевшего испанца Карлоса Сайнса.

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