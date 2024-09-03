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Росберг дал совет Магнуссену после его дисквалификации на Гран-при Азербайджана

Формула 1
Новости
3 Сентября 2024 12:01
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Росберг дал совет Магнуссену после его дисквалификации на Гран-при Азербайджана

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг высказался относительно предстоящей дисквалификации пилота «Хааса» Кевина Магнуссена. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на «Чемпионат», датчанин был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла за контакт с болидом Пьера Гасли («Альпин») во время недавнего Гран-при Италии. В настоящий момент в активе Кевина 12 баллов - что по правилам означает дисквалификацию на одну гонку, – в связи с чем пилот «Хааса» пропустит ближайший этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана. Ожидается, что вместо Магнуссена в Баку выступит Оливер Берман.

«Может ли Берман заменить Магнуссена? Да, конечно, в этом и вправду есть смысл. Разве не так? Мне кажется, Магнуссену просто нужно в какой-то момент понять, что ему нужно относиться к процессу немного проще», - приводит слова Росберга F1oversteer.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

İdman.biz

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