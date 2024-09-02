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Особая возможность для любителей гонок Формулы 1: в продаже билеты в фан-зону и на концерт

Формула 1
Новости
2 Сентября 2024 20:55
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Особая возможность для любителей гонок Формулы 1: в продаже билеты в фан-зону и на концерт

В продажу поступили «Билеты в фан-зону» и «Билеты на концерт» на Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2024.

Как сообщает İdman.biz, билеты можно приобрести на официальном сайте или в мобильном приложении Baku City Ring.

На бульварной сцене в развлекательной зоне, которая обновляется каждый год, живая музыка, игры, симуляторы, впечатления от виртуальной реальности, танцы в разных зонах подарят болельщикам настоящую фестивальную атмосферу во время гоночного уикенда. Болельщики смогут увидеть все события Формулы 1 в этом году в фан-зоне, а также смогут следить за пилотами и их командами на фан-форуме.

Для любителей фотографий большие декорации Формулы-1, выставка ретро-автомобилей, живые скульптуры и зоны «селфи» предоставляют прекрасную возможность сделать самые запоминающиеся кадры из Формулы-1.

Развлекательная зона предлагает разнообразные игры и развлечения как для детей, так и для взрослых.

С сегодняшнего дня стартовала продажа отдельных билетов на концертные программы, которые пройдут в рамках соревновательной недели. Известнейшие звезды музыкального мира Уилл Смит, Black Coffee и Джей Бэлвин выступят на грандиозных концертах, которые пройдут 13-14 сентября.

Если вы хотите окунуться в прекрасную атмосферу Гран-при Азербайджана Формулы-1 и непосредственно почувствовать ажиотаж вживую, «Билет в фан-зону» и «Билеты на концерт» - идеальная возможность для вас.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 13-15 сентября.

İdman.biz

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