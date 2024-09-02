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Магнуссен дисквалифицирован на бакинскую гонку

Формула 1
Новости
2 Сентября 2024 12:42
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Магнуссен дисквалифицирован на бакинскую гонку

Пилот «Haas» Кевин Магнуссен пропустит Гран-При Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября.

Как передает İdman.biz, датчанин достиг предела по штрафным баллам. Магнуссен столкнулся с Пьером Гасли на Гран-При Италии. Стюарды признали его виновным и выписали пенализацию в 10 секунд и два штрафных очка. Согласно регламенту, по достижении 12 баллов пилот получает автоматическую дисквалификацию.

Датчанин из Haas стал первым гонщиком Формулы 1 за 11 лет действия штрафной системы, набравшим 12 баллов и заработавшим бан, отмечает autosport.com.

Резервным пилотом «Хаас» является юниор «Феррари» Оливер Берман, который в следующем году будет боевым пилотом американской команды.

İdman.biz

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