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Тревоги Ферстаппена перед Гран-При Азербайджана

Формула 1
Новости
27 Августа 2024 14:46
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Тревоги Ферстаппена перед Гран-При Азербайджана

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен в преддверии предстоящих гонок «Формулы-1», включая Гран-При Азербайджана, озабочен состоянием своего болида.

Как передает İdman.biz, пилот «Ред Булл», ставшим вторым на этапе в Зандфорде, отметил, что машина не сбалансирована.

«Да, на данный момент у нас не самая быстрая машина и есть некоторые проблемы. Мы работаем над их решением. Это единственное, что я могу сказать. Впереди ещё много гонок, много разных трасс. Просто этот уик-энд был не самым удачным», - отметил Ферстаппен.

Он добавил, что в начале сезона проблем с управлением болида не имелось.

«В первых гонках их не было. Что-то в машине сделало её более сложной в управлении. И сейчас найти причину очень непросто. Это сказывается на наших результатах как на быстром круге, так и на длинной дистанции», - сказал нидерландский гонщик.

Отметим, что в ближайший уик-энд пройдет гонка в Монце (1 сентября), а 13-15 сентября состоится бакинская гонка.

İdman.biz

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