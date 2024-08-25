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МЧС обучает маршалов

Формула 1
Новости
25 Августа 2024 19:22
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МЧС обучает маршалов

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways в 2024 году в Академии МЧС прошла очередная тренировка маршалов, специализирующихся на пожарной охране и спасении.

Как сообщает İdman.biz, в тренинге, состоящем из теоретической и практической частей, приняли участие около 200 маршалов.

Целью тренинга, организованного Главным оперативным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций и Бакинской городской кольцевой эксплуатационной компанией, было повышение квалификации и опыта маршалов в целях предотвращения пожаров, которые могут возникнуть во время соревнований, и ликвидации их последствий гибким образом.

В теоретической части тренинга перед участниками мероприятия были проведены презентации команды начальников пожарной охраны Бакинского городского кольца с целью укрепления их навыков в направлении пожарной безопасности, предотвращения возможных подобных происшествий и организации спасательные меры.

В практической части наглядно объясняются правила поведения со специальной техникой и оборудованием, используемыми в спасательных операциях МЧС.

Данный вид обучения, стартовавший в июне этого года, проводится уже в пятый раз. 68 маршалов являются профессиональными пожарными и спасателями МЧС.

Отметим, что следующий Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет в Баку 13-15 сентября этого года.

İdman.biz

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